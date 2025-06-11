في غياب الكبار، البنك يتحدي سيراميكا في نهائي كأس العاصمة.. الفائز يتأهل للسوبر.. سيراميكا يسعى للقب الثالث، وطموح طارق مصطفى يصطدم بتطلعات علي ماهر.. والإسماعيلي وإنبي يتنافسان على المركز الثالث

نهائي كأس عاصمة مصر، تختتم غدا الخميس مسابقة كأس عاصمة مصر على ملعب ستاد السلام بخوض مباراة النهائي بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي.

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي غدا الخميس 12 يونيو الجاري على ستاد السلام، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

مباراة تحديد المركز الثالث

فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بملعب السلام.

ماذا يحدث حال التعادل

وقررت رابطة الأندية المحترفة اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بين سيراميكا والبنك الأهلي بالتعادل، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل بالوقت الإضافي.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي كما أعلنت اللجنة أسماء حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة نفسها.

مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا وإنبي يديرها طاقم حكام مكون من:

محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

حكام نهائي كأس عاصمة مصر، فيتو



حكام مباراة تحديد المركز الثالث

حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي، فيتو



أما مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلي وإنبي، فيديرها محمد عباس مايو (حكم ساحة) ويعاونه كل من: محمد القاضي وكيرلس نزيه (حكمين مساعدين) وإبراهيم محمد (حكم رابع) ومحمد سلامة ميدو (حكم فيديو) وشريف عبدالله (مساعد حكم فيديو).

سيراميكا، فيتو

السوبر المصري

ويشارك حامل لقب كأس عاصمة مصر في السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك، ويتبقى الفريق الرابع صاحب الكارت الذهبي والذي لم يحدد حتى الآن.

تأهل سيراميكا والبنك الأهلي

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-0 في مجموعة مواجهتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتعادل فريق البنك الأهلي أمام إنبي بهدف لكل منهما، ليتأهل الأخير للمباراة النهائية مستغلا فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليفوز 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

طموح طارق مصطفى وعلي ماهر

في المقابل، يسعى البنك الأهلي لحصد اللقب، ليصبح أول بطولة يتوج بها الفريق، منذ تأهله لمسابقة الدوري الممتاز حيث يقدم الفريق تحت قيادة طارق مصطفى مستويات جيدة.

وأنهى البنك الأهلي دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

أما علي ماهر المدير الفني لسيراميكا فيسعى للحصول على أول لقب له مع سيراميكا لكنه سبق وفاز بأول لقب للمسابقة مع مودرن سبورت.

كأس الرابطة

وانطلقت مسابقة كأس الرابطة موسم 2022، وتوج بها فيوتشر (مودرن سبورت) حاليًا للمرة الأولى بعد الفوز على غزل المحلة (5-1)، بينما توج سيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية والثالثة بعد الانتصار على المصري بنتيجة (4-1) بالاولي وطلائع الجيش بالثانية ( 3-1).

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

واعتمدت البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج الكبار أو رباعي المربع الذهبي للدوري المصري وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

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