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رياضة

موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة والقناة الناقلة

موعد مباراة إنبي
موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

كأس الرابطة، يستضيف إنبي نظيره البنك الأهلي بستاد بتروسبورت مساء اليوم الأحد في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي 

تنطلق صافرة مباراة إنبي أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

 

القناة الناقلة لمباراة إنبي أمام البنك الأهلي 

ومن المنتظر، أن تنقل مباراة إنبي والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت 2، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

 

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفني إلي حجز مقعده في نهائي البطولة للمنافسة علي لقب كأس الرابطة المصرية مستغلا تفوقه في مباراة الذهاب.

 

فيما يسعى إنبي بقيادة حمزة الجمل إلي تعويض خسارة مباراة الذهاب والعودة في الاياب للمنافسة علي التأهل لنهائي البطولة.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي البنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق إنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

 

 

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.


وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

 

وتلعب البطولة في مرحلتها الأولى بنظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

 

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه 
الوصيف 4 ملايين  
الثالث 2 مليون جنيه
الرابع 1.5 مليون جنيه

 

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