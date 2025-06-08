البنك الأهلي يصعد لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على إنبي 2-1

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يتأهل البنك الأهلي إلى نهائي كأس عاصمة مصر مستغلا الفوز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة 2-1.

جاء هدف إنبي عن طريق أحمد العجوز في الدقيقة 12، فيما سجل هدفي البنك الأهلي اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 84 و90+19.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..أمير مدحت، داو سيريل، محمد عبد الغني، إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط..محمد فتحي، احمد ربيع، احمد مدبولي

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو انور

وجلس على مقاعد البدلاء

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، احمد ريان، محمد ابراهيم، سيرجي اكا، احمد النادري، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، جريندو.

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر



القناة الناقلة لمباراة إنبي أمام البنك الأهلي

نقلت مباراة إنبي والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت 2، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

مباراة نهائي كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر.

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