طريقة عمل الكوكيز، بسكويت لذيذ وسريع التحضير

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من أنواع البسكويت الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة الصغار ويقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الكوكيز،سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكوكيز.

مكونات عمل الكوكيز:-

2 كوب دقيق أبيض

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

نصف كوب زبدة طرية (غير مملحة)

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بني

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب من رقائق الشوكولاتة

طريقة عمل الكوكيز:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وجهزي صينية الفرن بوضع ورق زبدة.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا واستمري في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح، ثم أضيفي هذا الخليط تدريجيا إلى الخليط الكريمي مع التحريك المستمر.

أضيفي رقائق الشوكولاتة إلى العجينة وقلبيها حتى تتوزع جيدا.

باستخدام ملعقة أو اليدين، خذي كمية من العجينة وشكليها على شكل كرات صغيرة، وضعيها متباعدة في الصينية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة أو حتى تصبح حواف الكوكيز ذهبية اللون.

اتركي الكوكيز تبرد في الصينية بضع دقائق، ثم انقليها إلى رف سلكي حتى تبرد تماما. قدميها مع الحليب أو القهوة.

لا تفرطي في خبز الكوكيز حتى لا تصبح جافة.

يمكنك إضافة مكسرات أو زبيب حسب الرغبة.

يمكن حفظ الكوكيز في علبة محكمة الغلق لعدة أيام.

طريقة عمل الكوكيز

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

كيلو دقيق

1/2 كيلو زبدة أو سمن ساقع

1/4 كيلو سكر بودر

2 معلقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

1 ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

1/2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:-

يضرب الزبد والسكر جيدا حتى يتكون خليط كريمى.

يضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخري.

نضيف النشادر المذابة فى اللبن والزيت والبرتقال ويضرب.

واخيرا نضيف الدقيق و تعجن جيدا ثم تشكل بالقمع.

وفى حالة استخدام ماكينة البسكويت نزيد كمية الدقيق حتى تتكون عجينة.

نرص البسكويت فى صينية أو صاج، ويخبز في فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

نخرجه ونتركه يبرد ثم نضعه فى علب نظيفة محكمة الغلق، لحين تقديمه فى العيد بجانب الكحك ومشتقاته.

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