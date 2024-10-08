طريقة عمل الكوكيز، بسكويت سهل التحضير يسعد به صغارك في اللانش بوكس

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من أنواع البسكويت الشهيرة واللذيذة التي يعشقها الصغار كثيرًا، فهو بسكويت بقطع الشيكولاتة.

وطريقة عمل الكوكيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره في المنزل لإسعاد الصغار ويمكن تقديمه في اللانش بوكس.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكوكيز.

مكونات عمل الكوكيز:-

2 كوب (240 جرامًا) دقيق متعدد الاستخدامات

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب (170 جرامًا) زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

1/2 كوب (100 جرام) سكر أبيض

1/2 كوب (110 جرامات) سكر بني

1 بيضة كبيرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب (180 جرام) رقائق الشوكولاتة (اختياري)

طريقة عمل الكوكيز:

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

في وعاء، اخلطي الدقيق، البيكنج صودا، والملح، واتركيه جانبا.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى تصبح ناعمة وكريمية (يمكن استخدام الخلاط الكهربائي إذا توفر).

أضيفي البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر، واخلطي حتى يتجانس.

قومي بإضافة رقائق الشوكولاتة وامزجي بلطف.

بإستخدام ملعقة صغيرة، قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة وضعيها على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

احرصي على ترك مسافة بين الكوكيز لأن حجمها سيكبر عند الخبز.

اخبزي الكوكيز في الفرن المسخن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون، (قد تحتاجين لمراقبتها بعد 8 دقائق حتى لا تحترق).

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيها لتبرد قليلًا على الصينية قبل نقلها إلى رف التبريد لتبرد تماما.

يمكنك إضافة المكسرات، أو الزبيب، أو الشوكولاتة البيضاء حسب رغبتك.

لضمان الحفاظ على الكوكيز طازجة، قومي بحفظها في علبة محكمة الإغلاق بعد أن تبرد تمامًا.

طريقة عمل الكوكيز

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

كيلو دقيق

نصف كيلو زبد

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- تضرب الزبد والسكر جيدا حتى يصبح خليط كريمى ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- ثم نذوب النشادر فى اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدا.

- واخيرا نضيف الدقيق ونعجن جيدا.

- ثم تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- ثم نرص البسكويت فى صوانى مدهونة سمن أو مبها ورق زبد.

- ثم ندخل اصوانى الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن في علب محكمة الغلق.