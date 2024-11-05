طريقة عمل الكوكيز، في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكوكيز، في البيت، من أصناف البسكويت الغربية، والتي انتشرت في المجتمع بشكل كبير.

وأصبح الكوكيز من أكثر أنواع البسكويت المفضل عند جميع الأطفال، إلا أن أسعاره في محلات الحلواني مرتفعة بشكل لا يناسب الكثير من الأسر.

وفي نفس الوقت نجد أن طريقة عمل الكوكيز في البيت، من الطرق سهلة التنفيذ، ويمكن اجادتها بكل سهولة، وبنتيجة زي الجاهز، وبتكاليف أقل بكثير من الجاهز.



لذلك فيمكن لكل أم أن تحل هذه المعادلة الصعبة، بتعلم طريقة عمل الكوكيز في البيت.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الكوكيز باحترافية زي الجاهز وبأقل التكاليف.

الكوكيز، فيتو

مقادير عمل الكوكيز الاحترافي

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف سكر بودرة

3 أكواب دقيق

2 بيضة كبيرة

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير الكوكيز

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.

يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.

ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.

يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل الكوكيز السريع

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة سريعة ومميزة، لعمل كوكيز سريع بالشوكولاتة لأطفالك، سيبهرهم طعمه المميز.

كوكيز احترافي

مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠ جرامًا بسكويت شاي أو دايجيستيف

علبة حليب مكثف محلى

٦٠ جرامًا زبدة، بدرجة حرارة الغرفة

نوتيلا.

طريقة تحضير الكوكيز السريع:

يطحن البسكويت جيدًا.

يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.

تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.

يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.

يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.

يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل بسكويت الشاي، بأقل التكاليف والنتيجة مضمونة

طريقة بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكويت الشاي، تعد من طرق عمل البسكويت السهلة والبسيطة بالنسبة للكثير من ستات البيوت، ولكن هناك الكثيرات أيضا لا يجدن طريقة عمل بسكويت الشاي، في حين أن شراء بسكويت الشاي أصبح من البنود المرهقة للميزانية، بعد الغلاء الذي ضرب جميع السلع والمنتجات.



ولذلك أصبحت كل ست بيت اعتاد أفراد أسرتها تناول بسكويت الشاي، في حالة بحث عن طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة احترافية، ونتيجة مضمونة، حتى يمكنها أن توفر في الميزانية، وتصنعه بنفسها في البيت.

وحتى لا تشتري البسكويت جاهزا، بما يحتويه من مواد حافظة ومكسبات طعم ورائحة، وسعر يدمر الميزانية، تقدم لكي الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات؛ طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت.

مقادير عمل بسكويت الشاي

500 جرام دقيق

بيضة

200 جرام زبدة

200 جرام سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ڤانيلا

ذرة ملح

خطوات عمل بسكويت الشاي

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.

ثم يضاف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية يضاف الدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح.

يخلط المزيج، ثم توضع العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تفرد بالنشابة وتقطع بقطاعة مربعة الشكل.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:20 دقيقة.

طريقة عمل بسكويت بالجبنة



بسكويت بالجبنة

وتقدم لكي أيضا الشيف رشا، صنف سهل ولذيذ من أصناف البسكويت لتقديمها لأطفالك، وهو البسكويت الخفيف بالجبن.

مقادير البسكويت بالجبنة



2 كوب دقيق

1/2كوب زبدة

كوب جبنة شيدر مبشور

بيضة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 كوب حليب

1/2 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض

لتزيين الوجه

صفار بيضة

جبنة إيدام مبشورة للوجه

بابريكا

سمسم

خطوات عمل البسكويت بالجبنة

يخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم تضاف الزبدة إلى أن يصبح الخليط رمليًّا.

ثم تضاف الجبنة الشيدر، ونخلط ثم نضيف البيض والحليب الى ان تتكون عجينة متجانسة.

نتركها تستريح لمدة نصف ساعة، ثم تقطع وتشكل حسب الرغبة.

يدهن الوجه بصفار البيض وترش بالجبنة المبشورة او السمسم او البابريكا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة.

بعد ان تبرد، ترص فى قوالب الكب كيك، وتوضع بأي علبة شوكولاتة فارغة موجودة لإعطاء شكل مميز عند التقديم.