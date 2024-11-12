الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكوكيز، بسكويت الصغار المميز

الكوكيز
الكوكيز

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من أنواع البسكويت الشهيرة التى يعشقها الصغار كثيرا لمذاقه المميز فهو عبارة عن رقائق من البسكويت بها حبات الشيكولاتة اللذيذة.

وطريقة عمل الكوكيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لإسعاد الصغار.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكوكيز.

مكونات عمل الكوكيز:-

1 كوب زبدة (في درجة حرارة الغرفة)

1 كوب سكر أبيض

1 كوب سكر بني

2 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب رقائق شوكولاتة (اختياري)

1/2 كوب جوز مفروم (اختياري)

طريقة عمل الكوكيز:-

  • سخنى الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).
  • ضعى ورقة زبد على صينية الخبز.
  • في وعاء كبير، اخفقى الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى يصبح الخليط كريميًا.
  • اضيفى البيض والفانيليا واخلطيهم جيدًا.
  • في وعاء آخر، اخلطى الدقيق مع البيكنج صودا والملح.
  • اضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات الرطبة مع الخلط المستمر حتى تتماسك العجينة.
  • إذا كنت تستخدمين رقائق الشوكولاتة أو المكسرات، أضيفيها في هذه المرحلة وامزجيها جيدًا.
  • استخدمى ملعقة صغيرة لتشكيل الكرات من العجينة وضعيها على الصينية مع ترك مسافة بين كل كرة والأخرى.
  • اخبزى الكوكيز في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح اللون ذهبيًا.
  • دعى الكوكيز يبرد قليلًا على الصينية قبل نقله إلى رف لتبرد تماما.
  • يمكنك تغيير نوع الشوكولاتة أو إضافة مكونات أخرى مثل جوز الهند أو الزبيب حسب رغبتك.
  • تأكدى من عدم المبالغة في الخبز حتى لا تصبح الكوكيز قاسية، فهي ستستمر في الطهي قليلًا بعد إخراجها من الفرن.
طريقة عمل الكوكيز 
طريقة عمل الكوكيز 

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

كيلو دقيق
نصف كيلو زبد
ربع كيلو سكر بودر
2 ملعقة زيت
ملعقة صغيرة نشادر
ملعقة صغيرة ڤانيليا
4 بيضات
نصف كوب حليب
2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- تضرب الزبد والسكر جيدا حتى يصبح خليط كريمى ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- ثم نذوب النشادر فى اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدا.

- واخيرا نضيف الدقيق ونعجن جيدا.

- ثم تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- ثم نرص البسكويت فى صوانى مدهونة سمن أو مبها ورق زبد.

- ثم ندخل اصوانى الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثميخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم فى لعيد.

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طريقة عمل بسكويت الشوفان، صحي وغير مكلف

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