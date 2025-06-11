أخبار مصر اليوم، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، مدبولي يناقش برنامج الطروحات الحكومية، مستشار الرئيس للصحة: المبادرات الرئاسية قلصت نسب الإصابة بالأمراض المزمنة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

انطلقت، اليوم، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البرى للمصريين إلى أرض الوطن من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ.

عودة رحلات الحج البري من الأراضي المقدسة

وتضمنت هذه الرحلات 8 حافلات سياحية تقل 327 حاج، قادمين من الأراضي السعودية، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا مساء اليوم إلى ميناء نويبع المصري.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع المديرية.

نتيجة الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي إلي الصف الثاني الإعدادي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة ، أعلنت البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل بالمحافظة لطلاب الصف الأول الإعدادى للعام الدراسي 2024- 2025.

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الإعدادى، في البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

مستشار الرئيس للصحة: المبادرات الرئاسية قلصت نسب الإصابة بالأمراض المزمنة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية أطلقت عددًا كبيرًا من المبادرات الصحية الرئاسية خلال الفترة الماضية، بهدف سد الفجوة بين التأمين الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل الذي ما زال قيد التوسع.



"حياة كريمة" تضع الصحة في صدارة الأولويات

وخلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان في برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أوضح تاج الدين أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن محاور أساسية تخص الصحة والتأمين الطبي والكشف المبكر عن الأمراض، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تنفيذ المبادرة ونتائجها.

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