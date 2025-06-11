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رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2025 بمحافظة القاهرة

نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الاعدادى، فيتو

نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة، أعلنت البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل بالمحافظة لطلاب الصف الأول الإعدادى  للعام الدراسي 2024- 2025.

 

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الإعدادى، في البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.


نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 لطلاب الصف الأول الاعدادى يمكن الحصول عليها  عن طريق المحادثة الآلية في هذا الرابط. 


كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتائج سنوات النقل  للصفوف، الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمى للمديرية.

 

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نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025


للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادى الترم الثانى 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة.

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية (الصف الاول الاعدادى).

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).

6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع طلاب الصف الأول الاعدادى معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة.

 

نتيجحة

 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة


للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.
2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".
3. تحديد المرحلة الدراسية (الاعدادية).
4. اختيار الصف الدراسي (الأول الإعدادى).
5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).
6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.
7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.
8. الضغط على زر "عرض النتيجة"

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:


1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).


التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل
 

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