الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة: امتحانات اللغة العربية تسير بانضباط

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
ads

في جولة ميدانية هدفها الاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زار اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، عددًا من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، لمتابعة أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

 امتحانات الفصل الدراسي الثاني

شملت الجولة كلًا من:مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، مدرسة الشهيد أحمد خالد علي الحجار العسكرية بنين، مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات، مدرسة الشهيد نقيب محمد محمود عبد العزيز.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقد حرص عطية خلال الجولة على تفقد لجان الامتحان وسير العمل داخل الكنترولات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في تهيئة بيئة هادئة ومنضبطة تضمن للطلاب التركيز الكامل أثناء الإجابة.

كما أكد أهمية الانضباط، موجّهًا الإدارات التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل معهم، دون التفريط في قواعد النظام والمصداقية.

مدير تعليم الجيزة يكرم عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني

تعليم الجيزة: تأجيل الامتحانات الشهرية إلى الأحد المقبل بجميع المدارس

وفي ختام جولته، أعرب سعيد عطية عن رضاه عما لمسه من استعدادات وانضباط، مشيدًا بجهود مديري المدارس والمعلمين، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الدعم لكل مدرسة تثبت التزامها وتميزها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الصف الثانى الثانوى الصف الثاني الثانوي

الأكثر قراءة

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

إفراج مشروط لعمر زهران بعد قضاء نصف المدة والمراقبة تنتظره حتى نهاية العقوبة

تفاصيل افتتاح السيسي المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية وموسم الحصاد

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية