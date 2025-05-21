تعليم الجيزة: امتحانات اللغة العربية تسير بانضباط

في جولة ميدانية هدفها الاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زار اليوم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، عددًا من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، لمتابعة أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

شملت الجولة كلًا من:مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، مدرسة الشهيد أحمد خالد علي الحجار العسكرية بنين، مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات، مدرسة الشهيد نقيب محمد محمود عبد العزيز.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وقد حرص عطية خلال الجولة على تفقد لجان الامتحان وسير العمل داخل الكنترولات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة في تهيئة بيئة هادئة ومنضبطة تضمن للطلاب التركيز الكامل أثناء الإجابة.

كما أكد أهمية الانضباط، موجّهًا الإدارات التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل معهم، دون التفريط في قواعد النظام والمصداقية.

وفي ختام جولته، أعرب سعيد عطية عن رضاه عما لمسه من استعدادات وانضباط، مشيدًا بجهود مديري المدارس والمعلمين، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الدعم لكل مدرسة تثبت التزامها وتميزها.

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