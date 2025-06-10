السياحة تبدأ موسم عودة الحجاج، البداية بـ 28 رحلة جوية لعودة أكثر من 2200 حاجا، طوارئ بمطار القاهرة لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات، 13 لجنة لتقديم التسهيلات اللازمة

بدأت وزارة السياحة والآثار، موسم عودة أفواج بعثة الحج السياحي، حيث انطلقت أول رحلات العودة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية ويتم تشغيل 28 رحلة جوية لعودة أكثر من 2200 حاجا في موسم يعد الأبرز في التنظيم على مدار مواسم سابقة.



عودة رحلات الحج السياحي من الأراضي المقدسة

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة انطلاقًا من مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بجانب رحلات عودة الحج السياحى البرى.

من جانبه أشاد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالجهد المبذول من قبل بعثة الحج السياحى، مشددًا على أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان وتعاملهم الفوري مع أي طارئ أو شكوى وردت من حجاج السياحة وذلك حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج بسلامة الله الى أرض الوطن وبما يعمل على تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.

لجان بعثة الحج السياحي في مراقبة تقديم الخدمات للحجاج

وشكلت بعثة الحج السياحي 13 لجنة من لجان البعثة، بجانب غرفة عمليات رئيسية خلال قيام حجاج السياحة بعمل المناسك، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة لحجاجها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج ومتابعة سير المناسك بشكل منظم.



ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن إجمالي عدد حجاج السياحة العائدين ضمن رحلات الطيران هذا الموسم يقدر بنحو 33172 حاج سياحة.



وأوضحت أن شركات السياحة كانت قد بدأت أول أمس نقل حجاجها من مشعر منى إلى مكة المكرمة تمهيدًا لأداء طواف الوداع إيذانًا بانتهاء مناسك الحج ومن ثم انطلاق رحلات العودة التي ستستمر تباعًا حتى اكتمال عودة جميع حجاج السياحة بسلامة الله الى ارض الوطن، مشيدة بما شهده موسم الحج السياحي هذا العام من تنظيم متميز ونجاح في خطة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة وفق الضوابط المعتمدة.

وفي إطار تسهيل عمليات التفويج، فهناك لجنتين فرعيتين من بعثة الحج السياحي تم تخصيصهم بمطاري كل من الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، لمتابعة رحلات العودة بشكل مباشر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يضمن سلامة وراحة حجاج السياحة.

إجراءات عودة جميع حجاج السياحة من الأراضي المقدسة



وتواصل باقي لجان الوزارة المتواجدة حاليًا بالأراضي السعودية متابعتها على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة، بجانب المتابعة اليومية لأحوال الحجاج المقيمين حاليًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ممن يستكملون البرامج المعتمدة لشركات السياحة قبل موعد عودتهم.



وأعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لإعادة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.

استعدادات مصر للطيران لعودة الحجاج



وعقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًّا موسعًا، بهدف الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

عودة حجاج بيت الله الحرام



جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

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