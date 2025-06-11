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ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

يبحث العديد من طلاب  الشهادة الإعدادية الأزهرية عن رابط نتيجة الدور الأول، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف منذ قليل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط.
 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة للدور الأول
 

واعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453). 

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات  الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

 

رسالة وكيل الأزهر للطلاب الناجحين 

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه فضيلته بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر.


خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 إلكترونيًا فور اعتمادها، باتباع الخطوات التالية:

 

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا  الرابط

2- اختيار «نتائج الطلاب» من الصفحة الرئيسية.

3- الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية».

4- تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

5- إدخال رقم الجلوس أو الاسم الرباعي بدقة.

6- الضغط على زر «عرض النتيجة» لظهور بيان الدرجات في جميع المواد.

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