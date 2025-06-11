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ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة، فيتو
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نتيجة الترم الثاني 2025، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة الترم الثاني 2025 بالجيزة

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع المديرية.

نتيجة الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب صفوف النقل من الصف الأول الإبتدائي إلي الصف الثاني الإعدادي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف  (الأول والثاني الإعدادي)، عبر الموقع الإلكتروني للمديرية من خلال المتحدث الآلي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2025 بالجيزة


للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بكل محافظة (من هنــا).

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية.

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).


6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2025 بمحافظة القاهرة

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وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.


ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي.

 

 

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