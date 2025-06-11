عزاء شعبي مهيب لبطل العاشر من رمضان وتخلّد اسمه في شوارعها

ودّعت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الشهيد البطل خالد عبد العال، ابن محافظة الدقهلية الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ أرواح المواطنين في حادث مأساوي وقع بمحطة وقود في المدينة، ليضرب أروع الأمثلة في البطولة والشهامة.

عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية بحضور وزير البترول

أُقيم مساء اليوم عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية، حيث شهد حضورًا لافتًا من أبناء المدينة الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء، وشارك نجل الشهيد أحمد في استقبال المعزّين في وفاة والده.

كما عبّرت المشاركة الرسمية عن تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، من خلال حضوروزير البترول والثروة المعدنية للمدينة لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد في مصابهم الجلل.

وفي لفتة وفاء لتخليد ذكرى الشهيد، أعلنت الجهات المختصة في مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة، ليبقى خالد عبد العال رمزًا راسخًا في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، تقديرًا لعطائه الإنساني وتفانيه في خدمة الوطن. وشارك والد الشهيد أيضًا في استقبال المعزين، بحضور عدد من المسؤولين وأبناء المجتمع.

إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة،فيتو

عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية بحضوروزير البترول،فيتو

البطل أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة

وفي لحظة حاسمة، اختار خالد أن يواجه الخطر بنفسه، قفز إلى مقود الشاحنة المشتعلة، وقادها بعيدًا عن المحطة وسط ألسنة اللهب، في محاولة بطولية لحماية الأرواح ومنع انفجارا كارثيا كان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

نجح خالد في إبعاد الشاحنة عن المحطة، لكن النيران أصابت جسده إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ثم إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"، حيث فاضت روحه الطاهرة متأثرًا بجراحه، شهيدًا للواجب والإنسانية.

عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية بحضوروزير البترول،فيتو

عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية بحضور وزير البترول،فيتو

تكريم رسمي من الدولة لبطولته الخالدة:

🔹 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نعى البطل خالد، ووجّه بصرف مكافأة مالية عاجلة لأسرته، إلى جانب تخصيص معاش استثنائي تكريمًا لتضحيته.

🔹 جهاز مدينة العاشر من رمضان قرر إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي عبدالعال على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحيته.

🔹 صرفت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة البطل، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص معاش استثنائي تقديرًا لتضحيته.

وقدمت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، خالص التعازي، مشيدة بالبطولة النادرة التي أبداها الشهيد في سبيل حماية أرواح المواطنين.

🔹 وزارة العمل، برئاسة الوزير حسن شحاتة، قررت صرف 200 ألف جنيه دعمًا لأسرة الفقيد، مؤكدة أن خالد ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

🔹 وزارة البترول والثروة المعدنية نعت البطل خالد في بيان رسمي، وأشادت بشجاعته الفائقة وإخلاصه في أداء واجبه، مؤكدة أن تضحيته ستظل علامة مضيئة في سجل الشرف لرجال قطاع البترول المصري.

رجل أعمال تبرع بنصف مليون جنيه وآخر أطلق مبادرة كيلو ذهب لأسرته.

الشهيد الراحل خالد عبد العال،فيتو

وكان قد خرج المئات من أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية في وقت سابق لاستقبال جثمان الشهيد البطل خالد عبد العال ضحية حريق العاشر.

والتف أهالي القرية والقرى المجاورة لاستلام الجثمان من سيارة الإسعاف أمام مسجد المصادرة مسقط رأس الشهيد لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

تجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية

وتجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وافترشوا الشوارع حتى وصل جثمان ابنهم الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة وقود العاشر من رمضان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر، متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

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