جهاز العاشر من رمضان ينظم عزاء شعبيا للبطل خالد عبد العال ويصرف إعانة عاجلة لأسرته

أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية تنظيم عزاء شعبي للفقيد خالد محمد شوقي عبد العال، الذي وصفه بـ"شهيد الواجب"، بعد أن أنقذ المدينة من حادث مروع كاد يتسبب في كارثة.

عزاء شعبي للفقيد وصرف إعانة عاجلة لأسرته

وأوضح عبد اللاه أن العزاء سيُقام الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب، في قاعة دار المناسبات بمنطقة الأردنية، مؤكدًا أن جهاز المدينة سيتكفل بكافة ترتيبات العزاء، تقديرًا لما قدمه الفقيد من تضحية.

وفي إطار الدعم الإنساني، قرر جهاز العاشر من رمضان صرف إعانة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسرة الفقيد، تخفيفًا عنهم ومساندة في هذا المصاب الجلل.

إطلاق اسمه على أحد الشوارع، العاشر من رمضان تخلِّد ذكرى بطلها خالد عبد العال

أصدر المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية قرارًا بإطلاق اسم السائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لموقفه البطولي الذي جسّد أروع صور الشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

ويأتي هذا القرار ضمن نهج الجهاز في الاحتفاء بأبناء المدينة الذين سطروا مواقف وطنية وإنسانية خالدة، تأكيدًا على أن البطولة ليست حكرًا على ميادين القتال، بل تتجلى في صور نبيلة في الحياة اليومية، حين يقدّم الإنسان روحه من أجل أداء الواجب أو حماية الآخرين.

علاء عبد اللاه مصطفى: هذا التكريم لا يقتصر على تخليد اسم الراحل فحسب، بل يحمل رسالة مجتمعية مهمة تؤكد ثقافة الاعتراف بالجميل

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا التكريم لا يقتصر على تخليد اسم الراحل فحسب، بل يحمل رسالة مجتمعية مهمة تؤكد ثقافة الاعتراف بالجميل، وتُعلي من شأن التضحية ونُبل المواقف.

وأضاف: "مدينة العاشر من رمضان لا تنسى أبناءها المخلصين، وسيظل اسم خالد محمد شوقي عبد العال محفورًا في ذاكرة المدينة كرمز للإخلاص والشجاعة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة".

وفاة خالد عبد العال منقذ مدينة العاشر من رمضان

توفي مساء اليوم خالد عبد العال، ابن محافظة الدقهلية، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به جراء الحريق الذي اندلع أثناء محاولته إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بحسب ما أكده مصدر مقرب.

بطل العاشر من رمضان، سائق يخاطر بحياته لينقذ محطة وقود من كارثة

وكان عبد العال قد ضرب أروع أمثلة الشجاعة والتضحية، بعدما خاطر بحياته لمنع كارثة محققة كادت تُودي بحياة العشرات، إثر نشوب حريق بمحطة وقود في مدينة العاشر من رمضان. وقد نُقل في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تلقى الرعاية الطبية المكثفة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

ونعى الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن ما قام به خالد يجسد معاني البطولة الحقيقية، مطالبين بتكريمه رسميًّا تخليدًا لبطولته وتضحيته.

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