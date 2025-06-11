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إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

أوائل الشهادة الابتدائية
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية، فيتو

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024 /2025م.   

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قدم رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية برئاسة الأستاذ محمد السيد لطفي، رئيس الكنترول، والأستاذ عبدالحميد محمود، وكيل الكنترول. 

تقديم التهنئة للطلاب 

وهنأ رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.  

 

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية  


وجاءت النتيجة كالتالي:
- حصد الطالب مصطفى أسامة، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الأول بمجموع 895 درجة، الطالب أحمد عمرو، معهد الشهيد السيد ناصف، المركز الثاني بمجموع 893 درجة، والطالب أنس علي، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الثالث بمجموع 891، وحصل الطالب محمد أسامة محمد، معهد ال نوح النموذجي، المركز الثالث مكرر، بمجموع 891 وحصل الطالب محمد خليل، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، المركز الخامس،بمجموع 888 درجة.  

 

كما حصلت الطالبة أسيل هاني، معهد العوايضة، على المركز السادس، بمجموع 887 وحصلت الطالبة كنزي أحمد، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز، على المركز السادس مكرر بمجموع 887.  

 

وحصلت الطالبة مريم أحمد، معهد العويضه، على المركز الثامن، بمجموع 886 درجة وحصلت الطالبة مريم عبدالرحيم، معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، على المركز الثامن مكرر،بمجموع 886 درجة وحصلت الطالبة رؤى بشير، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الثامن مكرر.  

قدم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الأبطال أوائل الشهادة الابتدائية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء. 

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