الأربعاء 11 يونيو 2025
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الفتيات يتصدرن المشهد، إعلان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

إعلان نتيجة الشهادة
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024 /2025م.  

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برقية شكر أعضاء الكنترول 

قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية برئاسة محمد فراج، رئيس الكنترول، ومحمد خاطر، وكيل الكنترول.  

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 

برقية تهنئة للعشرة الأوائل 

وهنأ رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم. 

 

 وجاءت النتيجة كالتالي:  

 

حصدت الطالبة ريتال هاني السيد، معهد فتيات ال سهمود النموذجي، المركز الأول، الطالبة عائشة إبراهيم منصور، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الثاني، والطالبة ندى حسن عبد السميع، معهد فتيات القرين الجديدة، على المركز الثاني مكرر، وحصلت الطالبة شمس محمد شحته، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الرابع، وحصلت الطالبة سما علاء الدين، معهد نور الإسلام الإعدادي، المركز الرابع مكرر، حصل الطالب عمر أحمد إبراهيم، معهد تل البلد، على المركز السادس، وحصل الطالب محمد خالد السيد، معهد تل البلد، المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة حبيبة أحمد عيسى، معهد فتيات آل سهمود النموذجي، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة حفصة هشام، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة أروى مصطفى فتحي، معهد التل الكبير، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة رحمة إبراهيم، معهد فتيات يوسف مرسال، على المركز السادس مكرر. 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إنه يتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأبطال أوائل الشهادة الإعدادية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 

سائلا المولى عز وجل أن يديم العلم والتفوق على أبناء الأزهر.   

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو 


 

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