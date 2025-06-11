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دين ودنيا

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة البقرة، أن الحق دائما يكون من الله تعالى، كاشفا عن معنى الممترين في الآية الكريمة.

سورة البقرة الآية 147

 قال تعالى: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ».

سورة البقرة الآية 147
سورة البقرة الآية 147

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة 

 قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: الحق من الله سبحانه وتعالى، وما دام من الله فلا تكونن من الذين يشكون في أن الحق سينتصر. ولكن الحق لابد من قوة تحميه.

معنى الممترين

واستشهد الشيخ الشعراوي بقول الشاعر: السيف إن يزهى بجوهره ** وليس يعمل إلا في يدي بطل. متسائلا، فما فائدة أن يكون معك سيف بتار، دون أن توجد اليد القوية التي ستضرب به. ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التي ينتصر بها.

وأضاف الشعراوي: وقوله تعالى: {فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين}، الممتري هو الذي يشك في حدوث الشيء. والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب على نسبة. أي أن الاحتمالين متساويان. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله. ولذلك لا يجب أن نشك ولا ندخل في جدل عقيم حول انتصار الحق.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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