الحكومة البريطانية: خطة إسرائيل لإيصال المساعدات في غزة لا تفي بالغرض

جددت الحكومة البريطانية تأكيد قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن خطة إسرائيل لإيصال المساعدات في غزة غير كافية ولا تفي بالغرض.

وقال ستارمر في جلسة المساءلة الأسبوعية، إن المشاهد التي رآها العالم في القطاع الفلسطيني خارج مراكز توزيع المساعدات مؤلمة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني مروع.

كما قال: "هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات من حيث الكمية والسرعة في دخول غزة، وخطة إسرائيل لإيصال المساعدات غير كافية ولا تفي بالغرض".

وتابع: "مطلوب أن تتولى الأمم المتحدة والوكالات الأخرى إيصال هذه المساعدات وفق آليات معتمدة جيدا ويجب على إسرائيل السماح بذلك".

وأضاف "نحن نعمل مع الحلفاء بكل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وبالطبع أيضا لإخراج الرهائن المحتجزين والوصول إلى وقف إطلاق نار نحن في أمسّ الحاجة إليه".

وفي وقت سابق اليوم، فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه باتجاه تجمعات المواطنين على حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع نصفين شمالًا وجنوبًا، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.

فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد 25 وإصابة 90 فلسطينيًا في حصيلة أولية.

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