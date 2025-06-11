الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مخدرات وأسلحة بـ 64 مليون جنيه ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لتجفيف منابع الإجرام وملاحقة العناصر شديدة الخطورة، حيث نجحت في ضبط عدد من البؤر الإجرامية الخطرة التي تخصصت في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوجيه ضربات استباقية لمرتكبي الجرائم.

ضبط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 64 مليون جنيه.. ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا
ضبط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 64 مليون جنيه.. ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا

 مصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسيوط والمنيا

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، تورط بؤر إجرامية في محاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة بغرض الاتجار بها.

 

ضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 64 مليون جنيه 

 

أسفرت المواجهة عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظتي أسيوط والمنيا، وهما من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة شملت الشروع في قتل، الإتجار بالمخدرات، السرقة بالإكراه، وتجارة الأسلحة النارية.

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تم ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية بحوزتهم كميات ضخمة من المضبوطات شملت نحو 734 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش، شابو، أيس، هيروين، بانجو، هيدرو، إستروكس)، أكثر من 23 ألف قرص مخدر، و72 قطعة سلاح ناري (بينها رشاش جرينوف، 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، و10 فرد محلي).

 

وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 64 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

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