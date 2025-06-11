السكك الحديدية: التنسيق مع الداخلية بشأن خلع لمبة من أحد القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار فقد تم بناءا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والإدارات المختصة بوزارة الداخلية على الفور لسرعة القبض على هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الهيئة: تمكنت الشرطة المصرية من ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، والذي أقر بمواجهته بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو، قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب، وعقب ذلك قام باقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة المالية عليه، كما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى وتم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وأكدت هيئة السكك الحديدية استمرار التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية الغير مسئولة التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري كما تؤكد على استمرار حملات التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.