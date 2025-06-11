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حوادث

التحقيقات: التكييف سر حريق شقة ومصرع مسنة في مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة مصر الجديدة أن ماسا كهربائيا من التكييف وراء حريق شقة ومصرع سيدة مسنة بشارع الحجاز بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. 


وتبين من مناظرة جثة المتوفاة أنها لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بإسفكسيا الخنق الناتج عن دخان الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بشارع الحجاز بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية وأسفر عن مصرع سيدة مسنة وتم نقل جثتها إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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