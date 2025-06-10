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حوادث

التحقيقات: التكييف وراء حريق شقة بالسلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة السلام حول حريق شقة سكنية بأحد العقارات بمدينة السلام، دون وقوع أى إصابات، وأفادت أن ماسا كهربائيا من التكييف وراء اندلاع الحريق.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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