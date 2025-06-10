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حوادث

مناظرة جثة ضحية حريق شقة في مصر الجديدة: الاختناق بالدخان وراء الوفاة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة لجثة سيدة مسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بشارع الحجاز أنها توفيت نتيجة إصابتها بإسفكسيا الخنق الناتج عن دخان الحريق.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بشارع الحجاز بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية وأسفر عن مصرع سيدة مسنة وتم نقل جثتها إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف  النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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