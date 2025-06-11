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إخماد حريق نشب في مزرعة مواشي بالفيوم

إخماد حريق، فيتو
إخماد حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية  بمحافظة الفيوم، من اخماد حريق، نشب في مزرعة مواشي، بقرية الشواشنة، دائرة مركز شرطة الشواشنة، قبل أن تمتد السنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، ولم يتسبب الحريق في أي اصابات، أو نفوق للمواشي.

حريق في مزرعة مواشي

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد  بنشوب حريق في مزرعة مواشي بقرية الشواشنة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران قبل أن تمد الي المنازل المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات في البشر، او نفوق الماشية.

 

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وتحرر بمركز شرطة الشواشنة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي انتدبت خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولت التحقيق. 

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