إخماد حريق نشب في مزرعة مواشي بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من اخماد حريق، نشب في مزرعة مواشي، بقرية الشواشنة، دائرة مركز شرطة الشواشنة، قبل أن تمتد السنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، ولم يتسبب الحريق في أي اصابات، أو نفوق للمواشي.

حريق في مزرعة مواشي

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مزرعة مواشي بقرية الشواشنة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران قبل أن تمد الي المنازل المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات في البشر، او نفوق الماشية.

وتحرر بمركز شرطة الشواشنة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي انتدبت خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.