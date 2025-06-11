تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ترويج المخدرات بالسلام

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بجلب كميات من مخدر الإستروكس تمهيدًا للاتجار به.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (35 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الحشيش الصناعي - فرد خرطوش). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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