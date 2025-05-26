ضبط عنصر إجرامي بحوزته 5 كيلو من مخدر الآيس بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عنصر إجرامي يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العبور بحوزته 5 كيلو من مخدر الايس قيمتها نحو 8 ملايين جنيه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ضبط عنصر اجرامي بحوزته 5 كيلو من مخدر الايس قيمتها نحو 8 ملايين جنيه



تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد بورود معلومات سرية لرئيس مباحث قسم ثان العبور حول قيام عنصر إجرامى بترويج والاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع واتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى توصل الى ان المتهم له سجل إجرامي فى تجارة المخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات تم توجيه قوة امنية من مباحث القسم والقى القبض على المتهم وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الآيس وبلغت قيمة المضبوطات المالية قرابة 8 ملايين جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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