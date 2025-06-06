إجراء تحليل المخدرات لأبطال فيديو تعاطي مخدر الحشيش في القاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بإجراء تحليل المخدرات لأبطال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك لمعرفة أنواع المخدرات التي يتعاطونها.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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