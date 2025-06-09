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حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج المخدرات في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


ترويج المخدرات بالسلام 


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل  - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بجلب كميات من مخدر الإستروكس تمهيدًا للاتجار به.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (35 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الحشيش الصناعى - فرد خرطوش). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام مدينة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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