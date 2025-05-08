ضبط تشكيلين عصابيين أجانب استخلصا مادة فعالة من أقراص طبية تتحول إلى مخدر الآيس

تمكن قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الإيقاع بتشكيلين عصابيين خطيرين ضما 10 عناصر إجرامية من جنسيات أجنبية.

مادة فعالة من أقراص طبية تتحول إلى "آيس"

التحريات أكدت أن المتهمين تخصصوا في استخراج مادة فعالة من أحد العقاقير الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر "الآيس"، وقاموا بتعبئتها داخل عبوات مواد غذائية بغرض تهريبها خارج البلاد، مستخدمين في ذلك شقتين وفيلا بمحافظتي القاهرة والجيزة كمقار سرية لممارسة نشاطهم غير المشروع.

الضبط والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط جميع العناصر المتورطة، وبحوزتهم: نحو 57 كجم من المادة المستخلصة، أكثر من 57 ألف قرص من العقار الطبي المستخدم، أدوات ومعدات لاستخلاص المادة من الأقراص، عبوات غذائية متنوعة بعضها مُعاد تعبئتها بالمادة المخدرة،مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية



الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها بكل حزم لإجهاض أي محاولات تهريب أو تصنيع للمواد المخدرة داخل البلاد.

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