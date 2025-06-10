لفشل الأب في تلبية مطالبه المادية، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

أقدم شاب من الفيوم على الانتحار، بشنق نفسه بحبل متدلي من مروحة السقف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل انتحار شاب

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية فيديمين، بدائرة المركز، بالعثور على جثة "عاشور.ش.ع.ر.س "، مقيم بذات القرية، مشنوقا داخل منزله، وتبين أنه ثبت حبل في مروحة السقف بغرفته، وتخلص من حياته بعد دخوله في حالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية، مع والده البالغ من العمر 71 سنة، عامل زراعي، لكثرة مطالبه المالية وعدم قدرة والده على توفير احتياجاته، ما دعاه للإقدام على التخلص من حياته، ولم يتهم الأب أحدًا بالتسبب في وفاة نجله.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة سنهور القبلية، وأحيل إلى النيابة العامة وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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