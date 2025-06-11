بعد إجازة العيد، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-6-2025 بالفيوم

عادت بعض محال الطيور في الفيوم إلى ممارسة عملها من جديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد شهدت أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، ارتفاعا عن الأسعار السابقة على إجازة عيد الأضحى، رغم عدم الإقبال على شراء الدواجن، إلا أن الأسعار تراوحت بين 80 و90 جنيها للكيلو فراخ بيضاء إنتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 95 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 98 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85 و95 جنيها للكيلو، والبط المولر تربية بيتي 89 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 200 و210 جنيها، وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 180 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافي 125 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 205 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 205 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 205 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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