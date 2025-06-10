الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل طالب في مشاجرة مع زميله بعد أداء امتحان الرياضة المالية بالفيوم

مركز شرطة إبشواي،
مركز شرطة إبشواي، فيتو

قتل طالب  في دبلوم التجارة  من الفيوم ، في مشاجرة مع زميله بعد انتهاء امتحانات مادة الرياضة المالية، حيث تطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي، فاستل الجاني آلة حادة كانت بين طيات ملابسه، وطعن بها المجني عليه، ففارق الحياة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بين طلاب دبلوم التجارة

 تلقىمدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلبة أمام مدرسة سنرو القبلية وطعن احدهم زميله بسلاح أبيض "كتر" وفر هاربا، وعلى الفور انتقلت  قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن "مصطفى.ح.ر.ا. ح " طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، طعن "مصطفى حسين.ش.ع"، طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد أداء الامتحانات، فلفظ أنفاسه  في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام،

حالة الطقس غدا الأربعاء 11-6-2025 في الفيوم

لفشل الأب في تلبية مطالبه المادية، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الثانوي التجاري الثالث الثانوى الصف الثالث الثانوي شرطة أبشواى مركز شرطة أبشواى مستشفى أبشواي المركزي مشرحة مستشفي الفيوم العام مصرع طالب

مواد متعلقة

تعليم الفيوم: استبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم تعقد جلسة الجمعية العمومية العادية

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

تصعيد 26 مشروعا لمسابقة الجمهورية من معرض الفيوم آيسف المحلي (صور)

وكيل التعليم بالفيوم يفتتح معرض الأنشطة بالمدرسة الثانوية للبنات

نيابة الفيوم تصطحب قاتل حلاق سنورس لتمثيل الجريمة

اعترافات مثيرة لقاتل ابنه في سنورس بالفيوم، وقرار جديد للنيابة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

ريبيرو يفاضل بين الشناوي وشوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام إنتر ميامي

شاب ينعى نفسه ويتخلص من حياته بعد حرمانه من رؤية أطفاله بالغربية

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين

خدمات

المزيد

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

المزيد
الجريدة الرسمية