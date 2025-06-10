مقتل طالب في مشاجرة مع زميله بعد أداء امتحان الرياضة المالية بالفيوم

قتل طالب في دبلوم التجارة من الفيوم ، في مشاجرة مع زميله بعد انتهاء امتحانات مادة الرياضة المالية، حيث تطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي، فاستل الجاني آلة حادة كانت بين طيات ملابسه، وطعن بها المجني عليه، ففارق الحياة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بين طلاب دبلوم التجارة

تلقىمدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلبة أمام مدرسة سنرو القبلية وطعن احدهم زميله بسلاح أبيض "كتر" وفر هاربا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن "مصطفى.ح.ر.ا. ح " طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، طعن "مصطفى حسين.ش.ع"، طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد أداء الامتحانات، فلفظ أنفاسه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام،

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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