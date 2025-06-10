الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

الشباب والرياضة بالإسماعيلية تُجري مقابلات لاختيار الطلائع المرشحين للسفر لبيلاروسيا (صور)

جانب من فعاليات مقابلات
جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة الإسماعيلية، عددًا من المقابلات الشخصية مع الطلائع المتميزين، لاختيار المرشحين لتمثيل المحافظة في البرنامج الدولي للاطلاع والمقام بدولة بيلاروسيا، والمقرر تنفيذه خلال شهر يوليو 2025. 

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عدد الطلائع الذين خضعوا للتقييم 

خضع 18 طفلا  من الطلائع المتميزين في الشعب التخصصية لمرحلة التقييم ؛ تمهيدًا لاختيار الأنسب لتمثيل محافظة الإسماعيلية في هذا البرنامج الدولي.  

جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو
جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو

عقد المقابلات بمقر التعليم المدني بالجزيرة 

أجريت المقابلات بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، تحت إشراف الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وخالد كامل، وكيل المديرية لشؤون الشباب، وبمشاركة ممثلين عن إدارة الطلائع بالمديرية.  

جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو
جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو

نبذة عن البرنامج الدولى للطلائع 

ويعد البرنامج الدولي للطلائع  أحد مبادرات التبادل الثقافي التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى تنمية مهارات النشء في الحوار والعمل الجماعي والتنوع الثقافي، من خلال المشاركة في أنشطة مشتركة مع شباب من مختلف الدول، بما يسهم في بناء جيل قادر على التواصل الدولي وتمثيل مصر بصورة مشرفة.
 

جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو
جانب من فعاليات مقابلات الطلائع، فيتو

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بدعم برامج إعداد النشء وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والتبادل الثقافي.  

 

كان قد شارك وفد من اتحاد "بشبابها" بمحافظة الإسماعيلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، في تنظيم الأمسية الثقافية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمسجد العلي العظيم بالقاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.  

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