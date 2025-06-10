الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع تطوير محور القنطرة غرب (صور)

جانب من أعمال تطوير
جانب من أعمال تطوير المحور، فيتو

 وجّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، باستمرار تنفيذ أعمال مشروع تطوير البر الأيمن لمحور القنطرة غرب الجديد، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية الهامة على أرض المحافظة، ويستهدف تحسين مدخل المدينة وتيسير حركة المرور بها. 

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التكلفة الإجمالية للمشروع

ويأتي هذا المشروع في ضوء قيام المحافظة برصد اعتماد مالي قدره ٦٠ مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية لتنفيذ محور مروري متكامل بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، وذلك على جانبي ترعة بورسعيد، حيث يمثل الجانب الأيمن من الترعة مدخلًا رئيسيًا للمدينة، يمر بعدد من المناطق الحيوية أبرزها النادي الرياضي، إسكان مبارك، وسوق الوكايل الجديد بمنطقة السواركة (عزبة المعبر)، وينتهي عند كوبري سيارات يجري تنفيذه حاليًا، لربط ضفتي الترعة. 

جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو

موعد انتهاء محور القنطرة غرب 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه من المقرر أن تشمل الأعمال الجاري تنفيذها والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، إنشاء مدخل للموقف العمومي من أمام إدارة المرور ومجمع المحاكم، بالإضافة إلى مدخل آخر خلف المستشفى المركزي، لتوفير اتجاهين متكاملين للدخول والخروج من المدينة، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة المواطنين. 

جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو

توسعة الجانب الأيمن للترعة

كما تتضمن خطة التطوير توسعة الطريق بالجانب الأيمن من الترعة وتبطين جانبيها، وتمهيده ورصفه بالأسفلت في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء الكوبري الجديد لربط الطرق بين الجانبين. 

جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو

المستهدف من المشروع 

 ويستهدف المشروع دعم المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمنطقة، مثل سوق الوكايل الجديد، الإنشاءات الحديثة بالنادي الرياضي، ومشروعات إسكان الشباب – المرحلة الثالثة – ومجمع المحاكم الجاري التخطيط له. 

جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو
جانب من أعمال تطوير محور القنطرة غرب، فيتو

 

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل بين مختلف المحاور داخل مدينة القنطرة غرب، واستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ودعم التنمية العمرانية والخدمية.

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