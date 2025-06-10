المؤبد لعاطل قتل شخصا وشرع في قتل شقيقه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المؤبد لعاطل، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا، لاستعراضه هو وآخرين هاربين القوة والعنف ضد شقيقين، بأسلحة نارية وبيضاء، وقتل أحدهما، وشروعهم بقتل شقيقهم الثالث، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لعاطل قتل شخص وشرع في قتل شقيقه بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.



تعود أحداث القضية ليوم 2022/8/26 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "هشام ع ق م" ( هارب )السن - ٢٩ سنة، و"محمد ف ع م" (هارب) السن - ٣٩ سنة، و"أحمد ف ع م" (محبوس) السن - ٢٥ سنة - بدون عمل، في القضية رقم ١٧٤٩١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٥٨٥ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها، لأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما (رضا عبد الفتاح أبو السعود، سعيد عبد الفتاح أبو السعود)، إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أنهم قتلوا المجني عليه رضا ع ا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلاف بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وإطلاق عيار ناري صوبه وتعدي عليه الثاني بسلاح أبيض واستتبعهما الثالث بطعنه بالظهر قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليه (سعيد ع ا)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، حيث أيقنوا تواجده حتي انهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلًا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية، وأن المتهمين الثاني والثالث، أحرزا أسلحة بيضاء، وأن المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.

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