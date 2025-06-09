ضبط شادر مخالف لذبح الأضاحي في القليوبية

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بقيادة اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة شادر مخالف للقانون والتعليمات الوزارية أمام أحد المنازل بشارع جنابية كفر منصور وسط مدينة كفر شكر يقوم بعمليات ذبح الأضاحى للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك بناءا على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتصدى لوقائع الذبح خارج المجازر المخصصة من أجل ضمان سلامة وصحة الذبائح.

ضبط شادر مخالف لذبح الأضاحي خارج المجزر بمقابل مادى بكفر شكر

وتمت الإزالة الفورية للشادر وانصراف المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الشادر لمخالفته القانون والتعليمات الوزارية وعدم الإلتزام بالإشتراطات وتعليمات الطب البيطرى فى الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك والتى من أهمها تكون تحت إشراف الطب البيطرى لضمان سلامة الذبائح حفاظا على صحة المواطنين.

تلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية إخطارا يفيد إقامة شادر مخالف أمام أحد المنازل بشارع جنابية كفر منصور وسط مدينة كفر شكر بممارسة عمليات الذبح المخالف للمواطنين خارج المجزر المخصص مقابل مبلغ مالى على كل رأس ماشية ودون إشراف الطب البيطرى للكشف على صحة الماشية وضمان سلامتها من مسببات الأمراض.

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الطب البيطرى والجهات المعنية بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى موقع إقامة الشادر المخالف وتبين من المعاينة على الطبيعة إقامة الشادر أمام أحد المنازل دون إجراء قانونية ومخالف للقرارات الوزارية بعدم الذبح خارج المجازر ودون إشراف الطب البيطرى وتم تنفيذ الإزالة الفورية وانصراف المواطنين وأصحاب الذبائح والماشية وتطهير المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبى المخالفة والاحالة للتحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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