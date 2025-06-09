سيارات الإطفاء تتمكن من السيطرة على حريق شقة في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية الواقعة بمدينة طوخ غرب السكة الحديد، بجوار كنيسة طوخ، والمعروفة باسم "عمارة كازيون"، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر بشرية

وكانت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا من مركز شرطة طوخ يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء من مركزي طوخ وكفر منصور إلى موقع الحريق.

كما تم إخطار طوارئ الغاز التي تحركت سريعًا إلى موقع الحادث وقامت بفصل الغاز عن العقار كإجراء احترازي.

وأسفرت جهود قوات الإطفاء عن السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما يجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتجري الجهات المختصة المعاينة الأولية لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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