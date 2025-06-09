الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،فيتو
مشاجرة بالقليوبية،فيتو

أصيب ثلاثة أشخاص بقرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إثر مشاجرة بالأسلحة مع آخرين بذات القرية بسبب خلافات بينهما، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شادر مخالف لذبح الأضاحي في القليوبية

سيارات الإطفاء تتمكن من السيطرة على حريق شقة في القليوبية

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة مع آخرين بقرية برقطا بمدينة كفر شكر وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها للعلاج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم ثان بنها وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة ثلاثة أشخاص وهم ليلى. ح. ع 65 سنة ربة منزل مقيمة بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصابة بسحجات بالرقبة وحنان. م.  م 40 سنة مقيمة ربة منزل بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصابة بجرح بفروة الرأس ومحمد. س. ص 30 سنة بدون عمل مقيم بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة داخل قرية برقطا مع آخرين وتم إخطار مركز شرطة كفر شكر لاتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر مستشفي التامين الصحي محافظة القليوبية مدينة كفر شكر

مواد متعلقة

ضبط شادر مخالف لذبح الأضاحي في القليوبية

سيارات الإطفاء تتمكن من السيطرة على حريق شقة في القليوبية

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)

ساحات ومساجد القليوبية في صلاة عيد الأضحي كاملة العدد (صور)

الأكثر قراءة

الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية

إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نظام وشروط القيد للمسابقات موسم 2025- 2026

أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

نيمبوس NB.1.8.1، الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا واستشاري يكشف أهم أعراضه

ألكسندر سانتوس على قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للرمادي

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية بعد نسخة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من رمي الجمرات ووقتها وسبب التسمية وأين تذهب؟

أطهر ماء على وجه الأرض، كل ما تريد معرفته عن بئر زمزم

وزير الأوقاف السابق: الاتجار في المخدرات لا يقل خطرًا عن الإرهاب

المزيد
الجريدة الرسمية