إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

أصيب ثلاثة أشخاص بقرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إثر مشاجرة بالأسلحة مع آخرين بذات القرية بسبب خلافات بينهما، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة مع آخرين بقرية برقطا بمدينة كفر شكر وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها للعلاج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم ثان بنها وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة ثلاثة أشخاص وهم ليلى. ح. ع 65 سنة ربة منزل مقيمة بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصابة بسحجات بالرقبة وحنان. م. م 40 سنة مقيمة ربة منزل بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصابة بجرح بفروة الرأس ومحمد. س. ص 30 سنة بدون عمل مقيم بقرية برقطا بمدينة كفر شكر مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة داخل قرية برقطا مع آخرين وتم إخطار مركز شرطة كفر شكر لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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