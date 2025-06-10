المؤبد لعامل وعمه بتهمة قتل شاب في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل وعمه، لاتهامهم بإنهاء حياة شاب طعنا، وذلك إثر منعه للمتهم الأول من معاكسة فتاة، والزمتهم بالدعوى المدنية لوالدة المجني عليه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتعود أحداث القضية ليوم 2024/9/14 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم.ع.ا" 23 سنة - عامل، و"هاني.ا.ا" 42 - ميكانيكي سيارات في القضية رقم 23147 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 4374 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما قتلا المجني عليه محمود علي محمد امام عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية واعدا لهذا الغرض سلاح أبيض (مطواه).

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وولد الشجار والمشادة بين المتهم الأول والمجني عليه لديه نية قتله حال تواجد الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره والحول دون إغاثة المجني عليه، فما أن ظفر به وسدد له طعنة استقرت بجيده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواة)، على النحو المبين بالتحقيقات.

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