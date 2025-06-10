المؤبد لـ 8 متهمين شرعوا في قتل شخصين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين وتغريم كلا منهما بـ20 ألف جنيه وألزمتهم بالدعوى المدنية بمبلغ مائتى ألف جنيه، لشروعهم في قتل شخصين بأسلحة نارية وإصابتهم بعاهة مستديمة، واستعراضهم القوة والعنف وحيازتهم سلاحا ناريا وعددا من الذخائر دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتعود أحداث القضية ليوم ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إبراهيم ع س ع" - ٢٥ سنة - راعي غنم، و"فریج ح ف ع"٥٦ سنة، و"ياسر ف ح ف" ٣١ سنة، و"عيد س ع ح" ٧٤ سنة، و"سالم ف ح ف" ٥٢ سنة، و"سلامه ف ح ف" ٣٥ سنة، و"رمضان ح س م" ٣٣ سنة، و"علي أ ب ع"، في الجناية رقم ١٣٤٧٤ لسنة ۲۰۲٤ مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم شرعوا في قتل المجني عليهم كلًا من:- "عبد النبي س - كريم س، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بندقية آلية ) وأمطروا عليهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم، فأصاب أحد أعيرتهم المجني عليه الأول بالفخذ الأيسر فتخلف لديه عاهة من جراء إصابته النارية متمثلة في استئصال جزء من الجهاز التناسلى، وقدرت العامة بنسبة ٢٥% والثاني تخلف لديه من جراء أعيرتهم عاهة مستديمة باستئصال الطحال والكلية اليسري نسبتها تقدر بـ ٤٠% قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو مداركتهم بالعلاج.

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان أنفي البيان: استعراضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "عبد النبي س - كريم س"، من المواطنين وأهالي وقاطني " فرانفيل - مركز القناطر الخيرية " لفرض سطوتهم عليم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم مستجلبين بحوزتهم سلاح ناري آلي - آب وصفه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم مقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا ذخائر - 4 طلقات - مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أطلقوا أعيرة نارية داخل كردون مدينة قرنفيل على النحو الوارد بالتحقيقات.

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