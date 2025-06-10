بدء التشغيل التجريبي الكامل لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس (صور)

قدَّم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لكلية طب الأسنان وعميدتها الدكتورة داليا فياض، بمناسبة صدور قرار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بشأن منح التشغيل التجريبي الكامل لمستشفى طب الأسنان الجامعي التابع للجامعة.

مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُمثل محطة هامة في مسيرة تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي داخل الجامعة.

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

صرحا علميا ضخما

وأكد الدكتور ناصر مندور أن مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس يُعد صرحًا علميًا وخدميًا يجمع بين الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم المتميز والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكلية وإدارتها وجميع العاملين بها من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الجاهزية والتشغيل.



مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

تنفيذ خطة واستراتيجية الجامعة

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن تشغيل المستشفى بشكل تجريبي كامل يأتي في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء، ولتوفير بيئة تدريبية متطورة ومتكاملة لطلاب وطالبات كلية طب الأسنان بمختلف مراحلهم التعليمية، بما يعزز من جودة التعليم الطبي السريري ويواكب معايير الاعتماد الأكاديمي.

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

تقدير دعم رئيس الجامعة في تحقيق استراتيجية خدمة مجتمع مدن القناة

من جانبها، ثمَّنت الدكتورة داليا فياض، عميدة كلية طب الأسنان، الدعم المتواصل من إدارة الجامعة، وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور، الذي لم يدخر جهدًا في دعم الكلية لتحقيق أهدافها، مؤكدة أن هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي وتنسيق دائم بين قطاعات الجامعة المختلفة والهيئات الرقابية والتنظيمية المعنية.



مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

مستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس

ويعد هذا الإنجاز بوابة لمسيرة طموحة نحو الاعتماد الكامل والتميز المستدام، بما يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية آمنة وتعليم طبي عالي الجودة، يسهم في خدمة المجتمع ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتعليمية على حد سواء.

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