مندور يتفقد المرحلة الثانية من أعمال تطوير سور جامعة القناة (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور الجامعة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير المظهر الحضاري للحرم الجامعي.

تفقد أعمال بناء سور الجامعة

شملت الجولة منطقة السور الممتدة من بوابة عثمان وحتى بوابة كلية طب الأسنان، بطول 1000 متر، حيث يجري العمل حاليًا على تحويل السور إلى مبانٍ دائمة بارتفاع 5.5 متر، مع الالتزام الكامل بالطراز المعماري المتبع في المرحلة الأولى، والحفاظ على الهوية البصرية للجامعة من خلال وضع شعارها الرسمي على امتداد السور.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

الهدف من تطوير سور الجامعة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة أن أعمال التطوير تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، تعكس مكانة الجامعة وتاريخها، وتواكب التوسعات الأكاديمية والمجتمعية التي تشهدها في مختلف الكليات والبرامج.

انتهاء المرحلة الأولى من المشروع

وكانت الجامعة قد انتهت مؤخرًا من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي امتدت من البوابة الرئيسية وحتى نهاية سور الجامعة بطول 1500 متر، وبارتفاع موحّد بلغ 5.5 متر، مع الحفاظ الكامل على الطابع المعماري وشعار الجامعة على طول السور.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأوضح رئيس جامعة القناة أن المرحلة الثانية، والتي انطلقت أعمالها منذ قرابة شهر، تسير وفق جدول زمني دقيق، مع المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة لضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على أن تطوير السور ليس فقط تحسينًا بصريًّا، بل يمثل جزءًا من خطة متكاملة لتعزيز الأمن والانضباط داخل الحرم الجامعي.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ويجري تنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة قناة السويس، بقيادة المهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة، التي تتابع سير العمل ميدانيًّا وتحرص على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعمارية.



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