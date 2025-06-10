أخبار مصر اليوم.. قرار جديد من حماية المستهلك بشأن منتجات شركة إيكيا.. مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنة شهيد الشهامة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لفتة إنسانية من قرينة السيسي لأسرة البطل خالد محمد شوقي شهيد الشهامة

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية رسالة إلى أسرة البطل خالد محمد شوقي، قالت خلالها إنها تواصلت اليوم هاتفيًا مع أسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: وقدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنته، وزير البترول يكرّم شهيد محطة العاشر من رمضان

تقديرًا من وزارة البترول والثروة المعدنية لروح البطل خالد محمد شوقي وعرفانًا بفعله البطولي، توجه اليوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات الوزارة إلى قرية المصادرة بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وذويه.

توفير فرصتي عمل لأسرة البطل

وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم لأسرة البطل في هذا الظرف الإنساني الصعب، وجه المهندس كريم بدوي بتوفير فرصتي عمل بأحد شركات قطاع البترول المصري لفردين من أسرته، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجمعية الأورمان، يتضمن إيداع وديعة بقيمة مليون جنيه مصري، يُصرف عائدها الشهري لزوجة الفقيد وأسرته، هذا بالإضافة إلى التكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.

وتتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية وجميع العاملين بقطاع البترول المصري بخالص الاحترام والتقدير لروح الفقيد البطل، وما مثله فعله البطولي من مثال لا ينسى للإيثار والحرص على حياة الآخرين وسلامتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس بداية من غدٍ الأربعاء، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 33 الي 36 درجة مئوية.

نشاط للرياح في فترات المساء

وأشارت غانم خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إلى وجود نشاط للرياح مساءً على بعض المناطق، مما يساعد على تحسين الإحساس بـ درجات الحرارة خاصة في فترات الليل.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أوضحت أن درجات الحرارة ستتجه للانخفاض التدريجي حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الأجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

تحذير للمصطافين: البحر غير مستقر ببعض المناطق

وأشارت إلى اضطراب طفيف في حركة الملاحة بالبحر المتوسط أواخر الأسبوع مع ارتفاع الأمواج، ناصحة المصطافين بتوخي الحذر خلال السباحة.

الأجواء ليلًا لطيفة وتكون الشبورة المائية الصباح الباكر

وأضافت أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا إلى معتدل على معظم الأنحاء، مع فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

بعد تصديق الرئيس، تفاصيل قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذى وافق عليه مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وجاءت المادة الثالثة من القانون أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ما يلي:

- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.

-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.

- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

وجاءت المادة السادسة:"تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت المادة السابع، أنه "لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة الثامنة أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وجاءت المادة التاسعة: "مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية".

وجاءت المادة العاشرة، فأشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة (٣) من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٠، ٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتبارى ولصالحه.

فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية



بعد تداول قصته، وزير الأوقاف يوجه بالتكفل بعلاج أحد الأئمة بعد إصابته بالسرطان

تواصلت إدارة مستشفى الدعاة التابع لـوزارة الأوقاف، برئاسة اللواء طبيب ياسر حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة، مع الشيخ محمد الخراشي، وذلك بناءً على التوجيهات الفورية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة إصابة الشيخ محمد الخراشي

وفي استجابة سريعة للمنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للشيخ محمد الخراشي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، والذي يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى علاج شهري تتجاوز قيمته 16,000 جنيه مصري، فقد وجه معاليه بالتواصل المباشر مع الإمام المذكور لحل مشكلته.

وحضر الشيخ إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي اللازم عليه بواسطة استشاري الأورام، وبحضور الدكتورة أحلام جابر، مدير عام المستشفى.



قرار حاسم من وزارة الأوقاف

وبناءً على الكشف الطبي، فقد تقرر البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاج الشهري الخاص بالشيخ محمد الخراشي، مهما بلغت تكلفته، وذلك عن طريق مستشفى الدعاة وعلى نفقة وزارة الأوقاف كاملةً. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليؤكد حرص الوزارة على رعاية أبنائها من الأئمة والخطباء وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا بشأن إعلان شركة "إيكيا" العاملة في مجال الأثاث المنزلي والتجهيزات المنزلية، عن استدعاء عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون.

يأتي ذلك نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج، تم تحديده بعد تحقيق داخلي، يشير إلى خطر انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام داخل الطعام دون ملاحظة المستخدم، الأمر الذي قد يُسبب مخاطر صحية جسيمة في حال ابتلاعها، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة مُستخدميها.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وانطلاقا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه إخطارا رسميا من الشركة المالكة تفيد بتسبب أحد منتجاتها المتداولة في السوق المصري بأضرار علي مستخدميها، لذا فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية، اتخذت كافة التدابير الاحترازية لاستدعاء المنتج من السوق المصري وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.

ويهيب جهاز حماية المستهلك المستهلكين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة "إيكيا" أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم "16576" لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله دون اشتراط وجود "فاتورة الشراء" وفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.

كما يُؤكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الإلتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.

كما شدد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة "إيكيا" وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية، لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة.

وأضاف الجهاز أنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يتم الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg

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