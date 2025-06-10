الأزهري عن منصة الأوقاف الرقمية: سيكون لها دور في تجديد الخطاب الديني بأساليب تفاعلية

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة أحدث المستجدات الفنية والإدارية المتعلقة بإطلاق منصة الأوقاف الرقمية قريبًا.

وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنصة الرقمية للوزارة

وأكد الوزير في الاجتماع أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية، معتبرًا إياها نقلة نوعية في تطوير أداء وزارة الأوقاف وتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع ولكل زوارها، مشددًا على دورها المحوري في تجديد الخطاب الديني بأساليب تفاعلية حديثة تواكب مقتضيات العصر.

وأوضح وزير الأوقاف أن المنصة ستقدم محتوى متنوعًا في مضمونه ومحتواه وطرق عرضه، إلى جانب محتوى تفاعلي ثري يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مضيفًا أن المنصة ستوفر محتوى دينيًا موثوقًا بعدة لغات، بما يعزز من قدرتها على نشر الفكر الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب بناء وعي مجتمعي متوازن.

واستعرض المشاركون في الاجتماع آليات تشغيل المنصة، وخطط العرض والتفاعل، والمخطط التنفيذي للمنصة، والجدول الزمني للانتقال من الإطلاق التجريبي إلى التشغيل الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.