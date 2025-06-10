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شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غد الأربعاء، ليسود  طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس   شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مائلا للحرارة على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37.

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 26
 

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