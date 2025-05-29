رئيس حماية المستهلك: منظومة حديثة لحماية المواطنين ودعم حكومي لسرعة الاستجابة للشكاوى

افتتح رئيس مجلس الوزراء المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، في خطوة تعتبر نقلة نوعية في مسار ضبط الأسواق وتعزيز حماية المواطنين من الممارسات السلبية في السوق المصري.

السجيني: دعم مباشر من رئيس الوزراء.. والمقر الجديد شاهد على التطوير

وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن افتتاح المقر الجديد يمثل لحظة محورية في تاريخ الجهاز، قائلًا:"اليوم شاهد على حجم التطوير الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وخدمات رقمية متكاملة تعكس التزام الدولة بحماية المواطن المصري وضمان حقوقه في السوق".

وأوضح السجيني أن الدعم الكبير الذي يلقاه الجهاز من دولة رئيس مجلس الوزراء كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة التحديث، سواء في الوسائل التقنية أو الهيكل المؤسسي والتشريعي، مؤكدًا أن الجهاز بات جاهزًا لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال مقره الجديد، الذي وصفه بأنه "منصة حديثة لحماية الحقوق".

توجيهات عليا بسرعة التفاعل ورقمنة الخدمات

وأشار السجيني إلى أن الجهاز يعمل حاليًا وفق توجيهات واضحة من القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الوزراء، التي تركز علىسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتحول الرقمي الكامل في الخدمات، بالإضافة إلى التواجد الميداني المستمر لضبط الأسواق والأسعار.

وأوضح أن الجهاز نفذ منذ يناير 2024 أكثر من 13.1 ألف حملة رقابية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر مخالفات، وشملت تلك الحملات منشآت تجارية وطبية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع المحافظين.

منظومة شكاوى متعددة القنوات وفعالية تصل لـ 95.7%

أما في ما يخص منظومة الشكاوى، فقد استعرض السجيني جهود الجهاز في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم تلقي أكثر من 271.2 ألف شكوى منذ بداية 2024 حتى مايو 2025 عبر قنوات متنوعة شملت:

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وأكد أن نسبة الاستجابة الفعلية للشكاوى تجاوزت 95.7%، بمتوسط زمن استجابة بلغ 5 أيام، وقد تصل في بعض الحالات إلى 48 ساعة فقط.

جهود توعوية وتعاون مع الجامعات والهيئات

ولم يغفل السجيني الحديث عن محور التوعية، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المبادرات كان أبرزها، مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة"، ودليل خدمات وحقوق المستهلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، وحملات توعوية شملت 23 محافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن تدريب طلبة الجامعات على مفاهيم حماية المستهلك

تطوير مؤسسي وتشريعي وهيكل تنظيمي معتمد

على الصعيد المؤسسي، كشف رئيس الجهاز عن اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب تدعيم الجهاز بكوادر بشرية متخصصة، والاستعداد لافتتاح فروع جديدة في محافظات الغربية، مطروح، البحر الأحمر بنهاية العام الجاري.

مركز تدريب دولي لتبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية

كما استعرض السجيني دور مركز التدريب الدولي التابع للجهاز، الذي تفقده رئيس الوزراء خلال الزيارة، مؤكدًا أنه أصبح منصة إقليمية لتبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية، ومركزًا لتدريب العاملين والطلاب، ودعم القطاع الخاص، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية.

حماية المستهلك ركيزة أساسية في التنمية

وأكد السجيني التزام الجهاز الكامل بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، نحو ضمان حماية حقوق المستهلك، وتحقيق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العمل قائم على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لضبط الأسواق والاستجابة السريعة لمتغيراتها، قائلًا "نسير بخطى ثابتة نحو منظومة حديثة لحماية المستهلك، تنطلق من المواطن وإليه، وتحميه من كل ممارسة تضر بحقه الاقتصادي والاجتماعي"

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