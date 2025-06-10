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أخبار مصر

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

وزير الأوقاف يكرم
وزير الأوقاف يكرم الإمام حافظ قويدح
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كرّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ حافظ راضي حافظ قويدح - الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، وذلك بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة؛ تقديرًا لحرصه على التكامل في جهود العناية بالمسجد الذي يشرف عليه؛ إذ تولّى بنفسه نظافة المسجد بعد أن أصيب عامل المسجد بحالة إعياء حالت دون استكماله عمله. 

وزير الأوقاف يكرم الإمام حافظ قويدح لتقديمه القدوة في تكامل الجهود للعناية بالمسجد

وأشاد وزير الأوقاف بهذه الروح الكريمة، والمبادرة الإنسانية المعبرة، وإبداء القدوة بالفعل مع القول؛ مؤكدًا أن هذه الروح النبيلة تعبر عن أخلاق سامية وتديّن صحيح يدعو إلى التواضع والعطاء، والعناية ببيوت الله روحيًا وماديًا، بما يجعل من الشيخ حافظ إمامًا مثاليًا ونموذجًا يُحتذى. 


جدير بالذكر أن الوزير قرر تكريم الشيخ حافظ قويدح بمنحه درع الوزارة ومكافأته بعشرة آلاف جنيه، مؤكدًا أن الوزارة بذلك تكرّم معاني القدوة والتفاني في خدمة بيوت الله لدى جميع الأئمة على مستوى الجمهورية ممن يؤدون واجبهم دون انتظار إشادة أو تكريم، فكما تحرص الوزارة على إنفاذ القانون بكل حسم في وجه كل مهمل أو فاسد، فإنها تحرص على التكريم والإشادة والإبراز لكل نموذج مشرف ومتفانٍ في أداء رسالته. 


كما وجّه الوزير بأن يقدم الشيخ حافظ دورة تدريبية للأئمة التابعين للإدارة التي يعمل بها لينقل إليهم هذه الروح ويزكيها في نفوسهم، داعيًا جميع العاملين بالوزارة إلى التنافس في المعالي والاقتداء بهذه الروح التي تؤكد قيم الإخلاص ومعاني القدوة.

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