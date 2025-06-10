منتخب الإمارات يتعادل مع قيرغيزستان 1/1 في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب الإمارات أمام مضيفه قيرغيزستان، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز هدف منتخب الإمارات اللاعب حريب سهيل في الدقيقة 30 من اللقاء قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق كاي ميرك في الدقيقة (90'+5').

تعديلات في تشكيل منتخب الإمارات

وشهدت التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات لكرة القدم في مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب قيرغيزستان، تغييرات كبيرة عن التشكيلة التي خاضت المباراة السابقة أمام أوزبكستان في الجولة التاسعة يوم الخميس الماضي.

تشكيل الإمارات أمام قيرغيزستان

وضمت تشكيلة المنتخب الإماراتي في مباراة اليوم أمام قيرغيزستان كلا من: علي خصيف وساشا ولوكاس بيمنتا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط ويحيى نادر وماركوس ميلوني وحارب عبد الله ويحيى الغساني ولوان بيريرا وكايو كانيدو.

تشكيل الإمارات أمام قيرغيزستان، فيتو

وشهدت تشكيلة منتخب الإمارات أمام قيرغيزستان مشاركة ثمانية لاعبين أساسيين لم يشاركوا في التشكيلة السابقة، هم: علي خصيف وساشا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط وحارب عبد الله ويحيى نادر ويحيى الغساني وكايو كانيدو، فيما أستبعد كوزمين، ثمانية لاعبين كانوا قد شاركوا أساسيين في التشكيلة السابقة، هم: خالد عيسى الذي يغبب لأول مرة منذ فترة طويلة عن التشكيلة الأساسية وكوامي كوايدو وماجد حسن وعبد الله رمضان وليما وكايو لوكاس وعلي صالح والمدافع خالد الظنحاني.

الإمارات تتأهل لملحق التصفيات

بهذا التعادل رفع منتخب الإمارات رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، ليضمن بذلك المشاركة في ملحق التصفيات، والحفاظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم 2026

كان منتخب أوزبكستان وكذلك المنتخب الإيراني ضمنا رسميا التأهل لكأس العالم 2026، حيث إحتل المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد ب21 نقطة، فيما حل منتخب إيران وصيفا برصيد 20 نقطة

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