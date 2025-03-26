إقالة البرتغالي باولو بينتو من تدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إقالة باولو بينتو مدرب المنتخب الأول من منصبه، رغم أنه حافظ على آمال الفريق في التأهل المباشر إلى كأس العالم بفوزه في اللحظات الأخيرة على كوريا الشمالية.

إقالة مدرب الامارات

وفازت الإمارات 2-1 أمام كوريا الشمالية أمس الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لتقلص الفارق مع أوزبكستان التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة بالتصفيات إلى أربع نقاط.

وتحتاج الإمارات إلى الفوز عندما تستضيف أوزبكستان في الخامس من يونيو المقبل، من أجل الحصول على فرصة لاقتناص المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا الشمالية.



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